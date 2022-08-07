Виктор Степанов завоевал бронзу на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Виктор Степанов. Фото: Olympic.kz

Представитель команды Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Виктор Степанов стал призером чемпионата мира в Канаде, пишет сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

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Он завоевал бронзовую медаль в гребле на каноэ на дистанции 200 метров. В финале А он показал 39.44. Данный результат принес ему третье место. Первым стал поляк Олексий Колядич. Вторым финишировал немец Нико Пикерт.

Стоит отметить, что медаль Степанова стала второй в истории, завоеванной казахстанцами на чемпионатах мира. До этого представитель нашей сборной поднимался на пьедестал 17 лет назад. Ее автором является Жомарт Сатубалдин. В 2005 году он также стал третьим в этой же самой дисциплине, что и Степанов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/swimming/1982110-viktor-stepanov-zavoeval-bronzu-na-chm-po-greble-na-baydarkah-i-kanoe/