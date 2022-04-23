Российского спортсмена отстранили от международных соревнований из-за участия в митинг-концерте

Пловец из России Евгений Рылов. Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова от участия во всех соревнованиях под эгидой федерации, сообщает официальный сайт организации.

"Бюро FINA приняло решение Дисциплинарной комиссии FINA отстранить Евгения Рылова (Россия) от участия во всех соревнованиях и мероприятиях, организованных или санкционированных FINA, включая любые международные соревнования по водному календарю FINA, сроком на девять месяцев. Дисквалификация Рылова вступила в силу 20 апреля 2022 г", - говорится в официальном заявлении организации.

Напомним, что 18 марта Рылов принял участие в митинге-концерте, посвященном восьмилетию возвращения Крыма в состав России. Концерт прошел в "Лужниках" под названием "Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!".

После этого FINA открыла дисциплинарное дело в отношении спортсмена.

Федерация также подтвердила, что российские и белорусские спортсмены и официальные лица не будут приглашаться на какие-либо соревнования FINA до конца 2022 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/swimming/1966442-rossiyskogo-sportsmena-otstranili-ot-mezhdunarodnyh-sorevnovaniy-iz-za-uchastiya-v-miting-kontserte/