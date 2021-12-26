Спортивный чиновник из США подал в отставку из пловчихи-трансгендера (видео)

Лия Томас, пловчиха-трансгендер из США. Фото: youtube.com

Официальный представитель федерации плавания США Синтия Миллен, проработавшая в организации 30 лет, подала в отставку в знак протеста против трансгендерного спортсмена, пишет insidethegames.biz.

Синтия Миллен должна была судить национальный чемпионат США по плаванию на Паралимпийских играх в Гринсборо, штат Северная Каролина, в начале этого месяца.

Узнав об участии в мероприятии Лии Томас, Миллен отказалась от участия, подчеркнув свое нежелание поддерживать трансгендерных спортсменов, соревнующихся в женском спорте.

«Я сказала своим коллегам-официальным лицам, что больше не могу участвовать в спорте, который позволяет биологическим мужчинам соревноваться с женщинами. Все честное в плавании разрушается», - написала Миллен в письме в USA Swim по сообщению Washington Times .

"Я не хочу критиковать Лию. Что бы не происходило, Лия - дитя Бога, драгоценный человек. Но это мужское тело плывет против женщин, и это мужское тело никогда не изменится", - добавила Миллен.

Синтия Миллен. Фото: nypost.com

Согласно правилам Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA), Лия Томас имеет право участвовать в женских соревнованиях, поскольку она завершила необходимый год лечения для подавления тестостерона.

Томас три года выступал в мужской сборной по плаванию, а в этом году перешел в женскую.

Лия Томас, пловчиха-трансгендер из США. Фото: firstsportz.com

Напомним, недавно Лия Томас побила несколько рекордов. В заплыве на 1500 метров 22-летняя спортсменка опередила ближайшую преследовательницу на 38 секунд, в заплыве на 500 метров — на 14. Некоторые пловчихи отставали от нее на круг.

Победы Лии Томас вызвали недовольство соперниц из-за того, что Томас год назад была мужчиной и соревнуется с ними не на равных.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/swimming/1948599-sportivnyy-chinovnik-iz-ssha-podal-v-otstavku-iz-plovchihi-transgendera-video/