Адильбек Мусин. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

В Абу-Даби (ОАЭ) стартовал 15-й Чемпионат мира FINA по плаванию в короткой воде (25 м). Казахстанский пловец Адильбек Мусин установил новый рекорд Казахстана, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт НОК.

По итогам заплывов на дистанции 200 м баттерфляем Мусин показал результат 1: 54,4. Это позволило ему установить новый рекорд Казахстана. В итоговом протоколе казахстанец расположился на 18-ом месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/swimming/1947235-plovets-adilbek-musin-ustanovil-novyy-rekord-kazahstana/