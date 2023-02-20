Казахстан остановился в шаге от медали на чемпионате мира по фристайл-акробатике

Жанбота Алдабергенова. Фото: olympic.kz

В первый день чемпионата мира по фристайл-акробатике, который стартовал в Бакуриане (Грузия), сборная Казахстана остановилась в шаге от попадания в тройку лучших, передает NUR.KZ.

Наши спортсмены успешно выступили в командных соревнованиях. Сборная Казахстана по итогам выступления завершила борьбу на четвертом месте.

Золотая медаль осталась за сборной США. На втором месте расположился Китай. Украинская сборная финишировала с бронзовой наградой.

Отметим, что нашу команду представили Жанбота Алдабергенова, Роман Иванов, а также Шерзод Хаширбаев.

Завтра, 21 февраля, состоится квалификация в индивидуальных соревнованиях. 25 февраля в борьбу за медали вступят могулисты.

Завершится чемпионат мира 5 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/skiing/2010120-kazahstan-ostanovilsya-v-shage-ot-medali-na-chempionate-mira-po-fristayl-akrobatike/