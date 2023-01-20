Казахстан выиграл еще одну медаль на Универсиаде-2023

Лыжник. Иллюстративное фото: pixabay.com

Женская сборная Казахстана по лыжным гонкам заняла третье место на зимней Универсиаде-2023. Результаты опубликованы на официальном сайте Универсиады.

Казахстанские спортсменки уступили участницам из Норвегии, которые завоевали "серебро", и сборной Финляндии, которая стала первой в лыжной гонке среди женщин.

Как уточняет Sport.kz, сборная Казахстана проиграла чемпионкам из Финляндии 12.4 секунды, а норвежкам 11.7 секунды. Вслед за казахстанками финишировали японские лыжницы, которые отстали от них на 5.6 секунды.

В составе сборной Казахстана выступили Айша Ракишева, Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина.

Эта медаль стала для казахстанских спортсменов пятой на Универсиаде-2023 в США. Ранее Данил Васильев завоевал "золото" по прыжкам на лыжах с трамплина, Вадим Куралес также принес Казахстану "золото" по биатлону. Биатлонисты Бекентай Турлубеков и Александр Мухин завоевали для страны еще две медали - "золото" и "бронзу".

Отметим, Универсиада завершится 22 января. В соревнованиях принимают участие почти 1500 студентов из 50 стран мира. Всего разыгрывают 86 комплектов медалей в 12 видах спорта. Казахстан представляют 78 спортсменов в 10 видах спорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/skiing/2006218-kazahstan-vyigral-esche-odnu-medal-na-universiade-2023/