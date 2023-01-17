Казахстан завоевал второе "золото" на зимней Универсиаде

Данил Васильев. Фото: sports.kz

Казахстанский спортсмен Данил Васильев одержал победу в соревнованиях по прыжкам на нормальном трамплине на зимней Универсиаде, которая сейчас проходит в США, передает Sports.kz.

При первой попытке Васильев занял первое место с показателем 127.2, а в финальном раунде стал вторым (130.1). В сумме двух подходов казахстанский спортсмен показал наилучший результат - 257.3, опередив представителей из Австрии Максимиллиана Линхера (251.4) и Тимона Паскаля Кахофера (248.8).

В соревнованиях по прыжкам на нормальном трамплине казахстанцы показали следующие результаты:

на седьмом месте - Сергей Ткаченко (220.9);

девятый - Никита Девяткин (216.2);

20-е место - Святослав Назаренко(147.3);

21-й - Магжан Амангельдыулы (144.5).

Напомним, что первое "золото" Казахстану принес биатлонист Вадим Куралес.

Телеканал "Хабар 24" ранее сообщал, что Всемирная зимняя Универсиада 2023 года стартовала 12 января в Лэйк-Плесиде, США, и завершится 22 января. В соревнованиях принимают участие почти 1500 студентов из 50 стран мира. Всего разыгрывают 86 комплектов медалей в 12 видах спорта.

Казахстан представляют 78 спортсменов в 10 видах спорта.

На сайте Национального Олимпийского комитета РК говорится, что прыжки с трамплина – олимпийский вид спорта, представляющий собой соревнования по прыжкам на лыжах со специально оборудованных трамплинов двух размеров - нормальном и большом. Существует как самостоятельный вид спорта, а также в качестве одной из дисциплин входит в программу лыжного двоеборья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/skiing/2005592-kazahstan-zavoeval-vtoroe-zoloto-na-zimney-universiade/