Казахстан завоевал первое "золото" на Универсиаде-2023

Вадим Куралес. Фото: instagram.com/kurales_vadim

Вадим Куралес завоевал первое "золото" для Казахстана на Универсиаде-2023, сообщается в официальном Instagram-аккаунте Союза биатлонистов Республики Казахстан.

Казахстанский биатлонист Вадим Куралес выиграл золотую медаль высшего достоинства на Зимней Универсиаде-2023 в американском городе Лейк-Плэсиде.

Спортсмен завоевал "золото" в 15-километровой индивидуальной гонке.

Болельщики поздравили Вадима с победой в комментариях.

Отметим, накануне казахстанские хоккеисты одержали вторую разгромную победу на Универсиаде-2023. Игра завершилась со счетом 9:1. Ранее наша сборная со счетом 5:1 обыграла Южную Корею. 16 января Казахстан сыграет против Великобритании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/skiing/2005382-kazahstan-zavoeval-pervoe-zoloto-na-universiade-2023/