Александр Герлиц стал бронзовым призером этапа Кубка мира по пара биатлону

Александр Герлиц. Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК

На этапе Кубка мира казахстанец Александр Герлиц завоевал бронзовую медаль на дистанции 12,5 км по пара биатлону, сообщает пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

Герлиц прошел дистанцию за 43 минуты и 59 секунд. Победителем стал канадец Марк Арендз, преодолевший дистанцию за 39 минут и 20 секунд. Второе место занял украинец Грегори Вовчунский с результатом 41.22.

Напомним, что первый этап Кубка мира по пара лыжным гонкам и пара биатлону проходит в городе Вуокатти (Финляндия) с 7 по 19 декабря 2022 года.

Отметим, что второй этап кубка пройдет в США, а последний заключительный этап состоится в Японии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/skiing/2001491-aleksandr-gerlits-stal-bronzovym-prizerom-etapa-kubka-mira-po-para-biatlonu/