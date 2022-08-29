"Буду скучать по шуму реки": казахстанская лыжница Валерия Тюленева завершила сбор в России

Валерия Тюленева. Фото: instagram.com/leka_97/

Одна из ведущих спортсменок команды Казахстана по лыжным гонкам Валерия Тюленева на своей странице в Instagram объявила о завершении сбора в России и поделилась живописными снимками, передает NUR.KZ.

УТС состоялся в Карачаево-Черкессии.

"Вот и подошел к концу сбор в Карачаево-Черкессии. Великолепные горы, бурные реки, невероятные водопады навсегда останутся в моей памяти. Буду скучать по виду из окна, шуму реки и айрану",- подписала фото Тюленева.

Тюленева дважды выступала на Олимпийских играх: в 2018-ом в Пхенчхане и в 2022-ом в Пекине. В основой состав команды Казахстана она вошла в 2017-ом году.

На молодежном чемпионате мира-2019 Валерия Тюленева финишировала в пятерке лучших.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/skiing/1985319-budu-skuchat-po-shumu-reki-kazahstanskaya-lyzhnitsa-valeriya-tyuleneva-zavershila-sbor-v-rossii/