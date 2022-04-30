Глава комитета по лыжным гонкам предложит уравнять длину дистанций у женщин и мужчин

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Глава комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Вегард Ульванг вынесет предложение о равной длине дистанций у женщин и мужчин, сообщает NTB.

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"Я надеюсь завершить работу историческим решением через две недели. Сейчас на рассмотрении находится предложение, касающееся нового сезона и последующих, о равных дистанциях для женщин и мужчин. Если лыжный мир согласится со мной, есть надежда, что предложение будет принято.

Оно встретит сопротивление, не в последнюю очередь в Норвегии. Но мы получили позитивные сигналы, в частности, от Швеции, Финляндии, США и многих других стран. Ставлю на то, что предложение будет принято", – заявил Ульванг.

Норвежец предлагает длину дистанций 10, 20 и 50 км для лыжников обоих полов. Если предложение будет принято, оно вступит в силу не ранее 2025 года.

Ульванг уходит с поста главы комитета FIS по лыжным гонкам, который он занимал с 2006 года. Голосование по вопросу о равных дистанциях состоится 18 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/skiing/1967576-glava-komiteta-po-lyzhnym-gonkam-predlozhit-uravnyat-dlinu-distantsiy-u-zhenschin-i-muzhchin/