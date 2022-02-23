Лыжник Ернур Бексултан стал 24-м в масс-старте на юниорском ЧМ

Ернар Бексултан. Фото: instagram.com/ernurbeksultan/

Казахстанские лыжники выступили в мужском масс-старте на 30 км свободным стилем на юниорском чемпионате мира в Норвегии, передает NUR.KZ.

Ернур Бексултан завершил гонку на 24-м месте, уступив лидеру 5 минут и 35 секунд. Алмас Каримов финишировал на 64-й строчке.

В тройку призеров же попали российские лыжники. Чемпионом стал Александр Ившин, преодолевший дистанцию за 1 час, 12 минут и 47 секунд. Второе место занял Савелий Коростелев (1:12:56.0). Бронзу завоевал Никита Денисов (1:12.59.9).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/skiing/1957541-lyzhnik-ernur-beksultan-stal-24-m-v-mass-starte-na-yuniorskom-chm/