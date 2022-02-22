Назван состав команды Казахстана на молодежный ЧМ по лыжным гонкам

Айша Ракишева. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Стал известен состав команды Казахстана на юниорский и молодежный чемпионат мира по лыжным гонкам, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Напомним, что молодежное мировое первенство принимает Норвегия.

Честь Казахстана на этом турнире будут защищать пять спортсменов: Святослав Матасов, Тамерлан Толегенов, Айша Ракишева, Камила Махмутова и Мария Люфт.

Чемпионат мира среди молодежи и юниоров в Норвегии продлится с 22 по 27 февраля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/skiing/1957287-kazahstanskie-lyzhniki-vystupyat-na-molodezhnom-chempionate-mira-v-norvegii/