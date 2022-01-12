Команда Казахстана по фристайл-акробатике выступит на этапе Кубка мира в США

Жанбота Алдабергенова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

12 января в американском городе Дир-Вэлли состоится этап Кубка мира по фристайл-акробатике, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Команду Казахстана на данном турнире представят Жанбота Алдабергенова, Аяна Жолдас, Акмаржан Калмурзаева, Шерзод Хаширбаев и Роман Иванов.

Отметим, что на прошлом этапе Кубка мира в Канаде лучшие результаты среди казахстанцев показали Алдабергенова и Хаширбаев. Жанбота заняла пятое место, а Шерзод - десятое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/skiing/1950774-komanda-kazahstana-po-fristayl-akrobatike-vystupit-na-etape-kubka-mira-v-ssha/