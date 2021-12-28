Казахстанские лыжники выступят на "Тур де Ски"

Виталий Пухкало. Фото: instagram.com/pukhkalovitalii/

Казахстанские лыжники примут участие в многодневке "Тур де Ски", передает NUR.KZ.

Турнир стартует 28 декабря в швейцарском Ленцерхайде. Всего гонки "Тур де Ски" пройдут в трех странах - Швейцарии, Германии и Италии.

Честь Казахстана в данном турнире будут защищать Виталий Пухкало, Евгений Величко, Ксения Шалыгина и Ангелина Шурыга.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/skiing/1948984-kazahstanskie-lyzhniki-vystupyat-na-tur-de-ski/