Павел Колмаков стал серебряным призером этапа Кубка мира по могулу

Павел Колмаков. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский фристайлист Павел Колмаков попал в тройку лучших на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), передает NUR.KZ.

В финал казахстанский спортсмен вышел со вторым результатом. В заключительной попытке Колмаков показал стабильность, заняв в итоге второе место.

Золото завоевал олимпийский чемпион Микаэль Кингсбери из Канады. Тройку призеров замкнул японец Икума Хоришима.

В соревнованиях среди женщин казахстанка Юлия Галышева заняла седьмое место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/skiing/1945331-pavel-kolmakov-stal-serebryanym-prizerom-etapa-kubka-mira-po-mogulu/