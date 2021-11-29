Носок на причинное место надел норвежский лыжник

Ветле Шостад Кристиансен. Фото: by Kevin Voigt/DeFodi Images via Getty Images

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен поделился, как справлялся с холодом перед спринтом на этапе Кубка мира, где он стал вторым, сообщает Sports.ru.

Накануне норвежец стал 17-м в индивидуальной гонке, допустив три промаха на заключительной стрельбе.

"Вчера я был очень подавлен. Присутствовало разочарование, потому что я чувствовал, что неплохо все контролировал, а причина неудачи в том, что не сумел нормально одеться и подготовиться к морозной погоде.

Сегодня я принял меры предосторожности и бежал практически с носком на причинном месте, потому что вчера оно, так сказать, было достаточно синим, когда я добрался до финиша. Не знаю, бесплоден я теперь или нет.

А еще я использовал трюк Стурлы Лагрейда и засунул грелки подмышки. Сработало очень хорошо. Было классно чувствовать пальцы на руках", – сказал Кристиансен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/skiing/1944323-nosok-na-prichinnoe-mesto-nadel-norvezhskiy-lyzhnik/