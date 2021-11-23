Стал известен состав сборной Казахстана на первый этап Кубка мира по биатлону

Галина Вишневская. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Тренерский штаб команды Казахстана по биатлону объявил состав на первый этап Кубка мира в шведском Эстерсунде, передает пресс-служба федерации.

В состав женской команды вошли Галина Вишневская, Дарья Климина, Елизавета Бельченко и Людмила Ахатова.

Александр Мухин, Владислав Киреев и Данил Белецкий представят мужскую сборную Казахстана.

Также главный тренер команды Максат Шаранов добавил, что по результатам спринта и гонки-преследования на Кубке IBU будет определен спортсмен из мужской сборной, который присоединится ко второму этапу Кубка мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/skiing/1943558-stal-izvesten-sostav-sbornoy-kazahstana-na-pervyy-etap-kubka-mira-po-biatlonu/