Победой с крупным счетом закончился матч сборной Казахстана против Узбекистана
Опубликовано:
Национальная мужская сборная Казахстана по футзалу одержала победу в выездном товарищеском матче против команды Узбекистана, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на арене "Юнусобод" в Ташкенте и завершилась поражением хозяев площадки с итоговым счетом 2:5.
В составе сборной Казахстана дубль на счету Альберта Акбаликова. Еще по одному голу в свой актив записали Азат Валиуллин, Биржан Оразов и Акжол Дарибай.
Напомним, что это был второй товарищеский матч сборных Казахстана и Узбекистана. Первая игра также прошла в Ташкенте, 14 октября. В том матче подопечные Рикардо Кака потерпели поражение с минимальным счетом 1:2. Автором единственного забитого мяча у сборной Казахстана тогда стал Александр Дерябин.
