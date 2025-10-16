Неожиданным результатом завершился матч сборной Казахстана по футзалу против Узбекистана

Национальная сборная Казахстана по футзалу потерпела поражение от Узбекистана в рамках международного товарищеского матча, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила в столице Узбекистана Ташкенте в спортивном комплексе "Юнусабад" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев площадки.

В первой половине противостояния игрок узбекистанской команды Хайрулла Солихов открыл счет на 13-й минуте. Затем во втором тайме на 21-й минуте матча нападающий сборной Казахстана и ФК "Тюмень" Александр Дерябин сравнял положение команд.

Хозяева поля смогли вновь выйти вперед на 29-й минуте. Автором победного гола сборной Узбекистана стал Элбек Тулкинов.

Второй товарищеский матч между коллективами пройдет 18 октября.

