Неожиданным результатом завершился матч сборной Казахстана по футзалу против Узбекистана
Опубликовано:
Национальная сборная Казахстана по футзалу потерпела поражение от Узбекистана в рамках международного товарищеского матча, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча проходила в столице Узбекистана Ташкенте в спортивном комплексе "Юнусабад" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев площадки.
В первой половине противостояния игрок узбекистанской команды Хайрулла Солихов открыл счет на 13-й минуте. Затем во втором тайме на 21-й минуте матча нападающий сборной Казахстана и ФК "Тюмень" Александр Дерябин сравнял положение команд.
Хозяева поля смогли вновь выйти вперед на 29-й минуте. Автором победного гола сборной Узбекистана стал Элбек Тулкинов.
Второй товарищеский матч между коллективами пройдет 18 октября.
