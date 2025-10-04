Казахстанские синхронисты выиграли три золота за день на чемпионате Азии
Сборная Казахстана по артистическому плаванию успешно начала выступление на чемпионате Азии 2025 года по водным видам спорта, передает корреспондент NUR.KZ.
В субботу, 4 октября, на турнире в индийском Ахмедабаде открылась соревновательная программа в артистическом (синхронном) плавании. Было разыграно три комплекта медалей, и в каждой дисциплине победили представители Казахстана.
В женской технической соло-программе первенствовала Карина Магрупова (240,1600 балла). Второе место заняла узбекистанка Сабина Махмудова (222,1600), а тройку призеров замкнула еще одна казахстанка Ясмина Исламова (204,0066).
В аналогичной дисциплине у мужчин победил Виктор Друзин (228,1708). Следом за ним расположился еще один казахстанец Эдуард Ким (223,5584). Бронзовую медаль забрал японец Ремма Фуруути (206,8675).
Наконец, в групповых соревнованиях в произвольной программе победила сборная Казахстана в составе Ясмины Исламовой, Даяны Жаманчаловой, Айгерим Курмангалиевой, Ксении Макаровой, Анны Павлецовой, Валерии Столбуновой, Ясмин Туяковой и Жаклин Якимовой (267,0639). Серебро выиграли представительницы Таиланда (187,3013), бронзу — узбекистанки (180,9401).
Таким образом, сборная Казахстана по артистическому плаванию за день взяла три золота, по одному серебру и бронзе. Розыгрыш наград в этом виде спорта продлится до 7 октября включительно. Также в Ахмедабаде продолжается турнир по водному поло.
Напомним, сборная Казахстана по плаванию завершила выступление на чемпионате Азии 2025 года с десятью медалями.
