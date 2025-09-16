Казахстанка получила шанс на бронзу чемпионата мира по борьбе

Сборная Казахстана выступила в рамках очередного соревновательного дня на чемпионате мира по видам борьбы 2025 года, который принимает Загреб, передает корреспондент NUR.KZ.

Во вторник отечественные спортсмены не принимали участия в финальных схватках. При этом казахстанки начали выступление в трех весовых категориях у женщин.

Лаура Алмаганбетова досрочно проиграла финке Дженне Гемии уже в стартовом раунде в дивизионе до 57 кг. Эльмира Сыздыкова автоматически прошла во второй круг, но также потерпела поражение в своей первой схватке. Бронзовая медалистка Олимпиады-2016 со счетом 3:4 уступила итальянке Энрике Ринальди.

Светлана Анкичева также проиграла стартовую схватку. Ее со счетом 10:0 разгромила Вон Менгген. Однако представительница КНДР в итоге дошла до финала, поэтому казахстанка попала в утешительный раунд.

В среду Анкичева продолжит выступление. Если она победит сначала россиянку Елизавету Смирнову, а затем канадку Мэдисон Паркс, то поборется за бронзу с японкой Реминой Ясимото.

