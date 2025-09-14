Казахстанский борец пробился в схватку за бронзу чемпионата мира
Казахстанец Асылжан Есенгелды, выступающий в вольной борьбе, получил шанс на бронзу чемпионата мира 2025 года в Загребе, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен соревнуется в весовой категории до 61 килограмма. В субботу он одержал две победы, но в четвертьфинале уступил Зауру Угуеву. Россиянин впоследствии пробился в финал, поэтому Есенгелды попал в утешительный раунд.
В воскресенье казахстанец досрочно победил армянина Манвела Хндзрцяна и продолжил борьбу за медаль. Теперь Есенгелды в вечерней сессии поборется за бронзу с американцем Джексом Форрестом — действующим победителем Панамериканского чемпионата.
Напомним, аналогичную награду 14 сентября оспорит и казахстанец Нуркожа Кайпанов в весовой категории до 70 килограммов. Также в воскресенье в борьбу вступили представители еще четырех дивизионов.
Чемпионат мира в Загребе продлится до 21 сентября включительно.
