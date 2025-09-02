Стали известны детали проведения летних Азиатских игр-2026 в Японии
В Астане прошла пресс-конференция, посвященная летним Азиатским играм, которые пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года в японской префектуре Аичи и городе Нагойя, передает корреспондент NUR.KZ.
Организаторами соревнований выступают Олимпийский совет Азии (OCA) и Азиатский организационный комитет.
Соревнования в рамках Азиады-2026 пройдут по 41 виду спорта. Всего будет разыграно 460 комплектов медалей в 68 дисциплинах: 217 в мужских, 204 в женских и 39 в смешанных категориях. В программу включены олимпийские, неолимпийские и традиционные азиатские виды.
Церемонии открытия и закрытия состоятся на стадионе New Paloma Mizuho Stadium. Япония в третий раз примет летние Азиатские игры. Ранее соревнования в этой стране проходили в 1958 году (Токио) и в 1994-м (Хиросима).
Ожидается, что сборная Казахстана будет представлена более чем 500 спортсменами, которые выступят примерно в 30 видах спорта.
Напомним, Казахстан принимает участие в Летних Азиатских играх с 1994 года. На прошлых Играх в Ханчжоу национальная команда заняла 11-е место в общекомандном зачёте, завоевав 10 золотых, 22 серебряные и 48 бронзовых медалей.
