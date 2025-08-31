Сборная Казахстана поражением завершила выступление на историческом чемпионате мира

Мужская молодежная сборная Казахстана по волейболу (U21) завершила выступление на чемпионате мира 2025 года, который принимал Китай, передает корреспондент NUR.KZ.

Заключительные матчи соревнований в Цзяньмыне прошли в воскресенье. Сборная Казахстана, для которой это первое в истории участие в молодежном чемпионате мира, боролась за 13-е место с Египтом.

В последней встрече команда проиграла соперникам из Африки в минимальных трех сетах (22:25, 19:25, 28:30). Лучшую результативность в отечественной сборной показал Владислав Мастихин, суммарно набравший 15 очков.

Таким образом, казахстанцы заняли 14-ю позицию в итоговой таблице. Всего в чемпионате мира приняли участие 24 команды.

Титул защитила сборная Ирана, для которой суммарно это третий триумф. Серебряными призерами стали итальянцы, а бронзу выиграли американцы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.