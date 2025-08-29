Сборную Узбекистана со скандалом дисквалифицировали с домашнего чемпионата Азии
Опубликовано:
Женская юниорская сборная Узбекистана по гандболу снята с домашнего чемпионата Азии 2025 года, который прошел в Ташкенте, передает NUR.KZ со ссылкой на "Быстрый центр".
Хозяйки турнира подверглись санкциям за нарушение возрастного ценза (не старше 19 лет). Расхождения были обнаружены в документах трех узбекистанских гандболисток.
Азиатская федерация гандбола постановила, что участие этих спортсменок в нынешнем чемпионате является нарушением правил. Сборная Узбекистана дисквалифицирована, ее результаты на турнире аннулированы.
Отмечается, что Федерация гандбола Узбекистана направила апелляционное письмо в Международную федерацию гандбола.
Что касается результатов сборной Казахстана, то в пятницу она провела заключительный матч на турнире. Отечественные гандболистки в споре за итоговое седьмое место обыграли представительниц Гонконга со счетом 45:37. Лучшую результативность у победительниц показала Кристина Палей, забросившая девять мячей.
Чемпионками Азии среди юниоров стали японки, обыгравшие в финале сборную Южной Кореи со счетом 20:18. В матче за бронзу китаянки победили представительниц Китайского Тайбэя со счетом 22:17.
