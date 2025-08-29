Сборная Казахстана завоевала вторую медаль на Гран-при по таеквондо
В южнокорейском городе Муджу продолжается престижный рейтинговый турнир серии Гран-при по таеквондо, в котором принимает участие сборная Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.
В очередной соревновательный день турнира в Южной Корее до медальной схватки от сборной Казахстана пробился Дамир Шуленов. Спортсмен боролся за бронзовую награду в весовой категории до 68 килограммов. Соперником казахстанца в этом поединке был представитель Испании Адриан Листе. Шуленов одержал победу в бою.
Таким образом, таеквондист стал бронзовым призером соревнований и принес вторую медаль казахстанской команде.
Ранее третье место на этапе Гран-при заняла Нодира Ахмедова в весовой категории до 49 килограммов.
Рейтинговый турнир в Муджу продлится до 31 августа включительно. В соревнованиях принимают участие около 334 спортсменов из 30 различных сборных.
