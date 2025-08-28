Казахстанская таэквондистка стала призером Гран-при в Южной Корее

В южнокорейском городе Муджу стартовал этап серии Гран-при по таэквондо, в котором принимают участие казахстанские спортсмены, передает NUR.KZ.

В стартовый соревновательный день престижного рейтингового турнира первую медаль национальной сборной Казахстана по таэквондо принесла Нодира Ахмедова.

Отечественная спортсменка представляет команду в весовой категории до 49 килограммов. На этапе Гран-при в Южной Кореи она дошла до медальной схватки.

В поединке за третье место она встречалась с представительницей Вьетнама Тхи Ким Труонг. Бой завершился уверенной победы Ахмедовой с итоговым счетом 2:0.

Таким образом, казахстанка стала бронзовым призером соревнований.

Отметим, турнир в Муджу продлится до 31 августа включительно. В соревнованиях принимают участие около 334 спортсменов из 30 различных сборных.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.