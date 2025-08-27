Казахстанские стрелки выиграли еще одну медаль на домашнем чемпионате Азии в Шымкенте
Опубликовано:
Сборная Казахстана выиграла еще одну медаль на чемпионате Азии 2025 года по спортивной стрельбе, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Турнир принимает Шымкент. В среду казахстанцы Айжан Досмагамбетова и Алишер Айсалбаев стали бронзовыми призерами в дисциплине "трап" среди смешанных команд.
Медали аналогичного достоинства выиграли и представители Китайского Тайбэя. Триумфаторами же стали китайцы, победившие в финале сборную Кувейта.
Добавим, что для Айсалбаева это первая награда чемпионата Азии, для Досмагамбетовой — вторая.
Всего в активе сборной Казахстана на домашнем турнире две золотые, три серебряные и три бронзовые медали. В общем зачете команда идет третьей, уступая только Китаю (15 золотых) и Индии (9).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2279805-kazahstanskie-strelki-vyigrali-eshche-odnu-medal-na-domashnem-chempionate-azii-v-shymkente/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах