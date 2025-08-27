Казахстанские стрелки выиграли еще одну медаль на домашнем чемпионате Азии в Шымкенте

Сборная Казахстана выиграла еще одну медаль на чемпионате Азии 2025 года по спортивной стрельбе, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Турнир принимает Шымкент. В среду казахстанцы Айжан Досмагамбетова и Алишер Айсалбаев стали бронзовыми призерами в дисциплине "трап" среди смешанных команд.

Медали аналогичного достоинства выиграли и представители Китайского Тайбэя. Триумфаторами же стали китайцы, победившие в финале сборную Кувейта.

Добавим, что для Айсалбаева это первая награда чемпионата Азии, для Досмагамбетовой — вторая.

Всего в активе сборной Казахстана на домашнем турнире две золотые, три серебряные и три бронзовые медали. В общем зачете команда идет третьей, уступая только Китаю (15 золотых) и Индии (9).

