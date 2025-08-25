Сборная Казахстана потерпела еще одно поражение на историческом чемпионате мира

Мужская молодежная сборная Казахстана по волейболу (U21) потерпела третье поражение на чемпионате мира 2025 года, который проходит в Китае, передает корреспондент NUR.KZ.

В понедельник прошел четвертый тур группового этапа соревнований в Цзяньмыне. Для сборной Казахстана это первое в истории участие в молодежном чемпионате мира. Отечественная команда — единственный дебютант на нынешнем турнире.

В четвертом туре группы В казахстанцы уступили представителям Польши в минимальных трех сетах (21:25, 21:25, 22:25). Лучшую результативность в отечественной сборной показал ее капитан Асылхан Избергенулы, суммарно набравший 15 очков.

Поляки не проиграли ни сета на нынешнем турнире и с максимальными 12 очками возглавляют группу. Они уже обеспечили себе участие в 1/8 финала, как и действующие чемпионы мира из Ирана, в активе которых 11 баллов.

Казахстанцы с четырьмя очками занимают четвертое место. Выше них также располагаются представители Южной Кореи, в активе которых шесть баллов. Эти команды 26 августа встретятся в последнем туре.

Сборная Казахстана сохраняет шанс продолжить борьбу за медали. Команды, которые займут первые четыре места в группе, выйдут в 1/8 финала. Другие примут участие в утешительном плей-офф. Всего в молодежном чемпионате мира участвуют 24 национальные сборные, разбитые на четыре группы.

