Сборная Казахстана потерпела еще одно поражение на историческом чемпионате мира
Опубликовано:
Мужская молодежная сборная Казахстана по волейболу (U21) потерпела третье поражение на чемпионате мира 2025 года, который проходит в Китае, передает корреспондент NUR.KZ.
В понедельник прошел четвертый тур группового этапа соревнований в Цзяньмыне. Для сборной Казахстана это первое в истории участие в молодежном чемпионате мира. Отечественная команда — единственный дебютант на нынешнем турнире.
В четвертом туре группы В казахстанцы уступили представителям Польши в минимальных трех сетах (21:25, 21:25, 22:25). Лучшую результативность в отечественной сборной показал ее капитан Асылхан Избергенулы, суммарно набравший 15 очков.
Поляки не проиграли ни сета на нынешнем турнире и с максимальными 12 очками возглавляют группу. Они уже обеспечили себе участие в 1/8 финала, как и действующие чемпионы мира из Ирана, в активе которых 11 баллов.
Казахстанцы с четырьмя очками занимают четвертое место. Выше них также располагаются представители Южной Кореи, в активе которых шесть баллов. Эти команды 26 августа встретятся в последнем туре.
Сборная Казахстана сохраняет шанс продолжить борьбу за медали. Команды, которые займут первые четыре места в группе, выйдут в 1/8 финала. Другие примут участие в утешительном плей-офф. Всего в молодежном чемпионате мира участвуют 24 национальные сборные, разбитые на четыре группы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2278866-sbornaya-kazahstana-poterpela-eshche-odno-porazhenie-na-istoricheskom-chempionate-mira/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах