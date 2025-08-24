80 голов забили в матче сборных Казахстана и Кыргызстана на чемпионате Азии

Женская юниорская сборная Казахстана по гандболу одержала первую победу на чемпионате Азии 2025 года, который принимает Ташкент, передает корреспондент NUR.KZ.

На соревнованиях в столице Узбекистана прошли очередные матчи предварительного этапа. Сборная Казахстана в четвертом туре группы В выиграла оба тайма у представительниц Кыргызстана и одержала победу с итоговым счетом 58:22.

Самой результативной на площадке стала отечественная гандболистка Айым Турсын, которая забросила 18 мячей.

Эта победа стала для казахстанок первой на турнире, ранее они потерпели три поражения. С двумя очками команда обеспечила себе четвертое место в таблице, опередив только Кыргызстан, в активе которого нет набранных баллов.

Таким образом, сборная Казахстана выступит в утешительном плей-офф за позиции с пятой по восьмую в итоговой таблице. Команда не квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года для игроков не старше 20 лет.

