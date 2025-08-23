"Кайрат" обыграл "Семей" и стал обладателем Суперкубка Казахстана
Опубликовано:
Алматинский "Кайрат" обыграл "Семей", стал обладателем Суперкубка Казахстана 2025 года по футзалу и в десятый раз забрал этот трофей, передает корреспондент NUR.KZ.
Матч за первый титул нового сезона прошел на "Жайык Арене" в Уральске. "Кайрат" боролся за трофей на правах действующего чемпиона страны, "Семей" — как обладатель последнего Кубка Казахстана.
Игра за Суперкубок завершилась со счетом 1:0 в пользу алматинцев. Единственный мяч во втором тайме забил бразильский новичок команды Рафао.
"Кайрат" в десятый раз в истории выиграл Суперкубок Казахстана по футзалу. Для алматинцев это первый титул под руководством нового главного тренера — бразильца Даниэла Жуниора, который сменил на данном посту испанца Марлона Веласко.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2278398-kayrat-obygral-semey-i-stal-obladatelem-superkubka-kazahstana/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах