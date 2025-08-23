"Кайрат" обыграл "Семей" и стал обладателем Суперкубка Казахстана

Алматинский "Кайрат" обыграл "Семей", стал обладателем Суперкубка Казахстана 2025 года по футзалу и в десятый раз забрал этот трофей, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч за первый титул нового сезона прошел на "Жайык Арене" в Уральске. "Кайрат" боролся за трофей на правах действующего чемпиона страны, "Семей" — как обладатель последнего Кубка Казахстана.

Игра за Суперкубок завершилась со счетом 1:0 в пользу алматинцев. Единственный мяч во втором тайме забил бразильский новичок команды Рафао.

"Кайрат" в десятый раз в истории выиграл Суперкубок Казахстана по футзалу. Для алматинцев это первый титул под руководством нового главного тренера — бразильца Даниэла Жуниора, который сменил на данном посту испанца Марлона Веласко.

