    Спорт
      Провели подряд дней с нами

      Казахстанские гандболистки потерпели третье подряд поражение на юниорском чемпионате Азии в Узбекистане

      Опубликовано:

      Юниорская сборная Казахстана по гандболу перед ЧА-2025
      Юниорская сборная Казахстана по гандболу. Фото: Казахстанская ассоциация гандбола

      Женская юниорская сборная Казахстана по гандболу потерпела третье подряд поражение на чемпионате Азии 2025 года в Ташкенте, передает корреспондент NUR.KZ.

      На соревнованиях в столице Узбекистана прошли очередные матчи предварительного этапа. Сборная Казахстана в третьем туре группы В проиграла оба тайма представительницам Ирана и потерпела поражение с итоговым счетом 25:37.

      Самой результативной на площадке в составе отечественной команды стала Анастасия Голушко, забросившая семь мячей. Шесть голов забила Айым Турсын.

      Казахстанки, проиграв все три матча, без набранных очков идут на четвертой позиции, опережая только представительниц Кыргызстана. Выше идут Япония (шесть баллов), Южная Корея (четыре) и Иран (два).

      По итогам кругового турнира по два сильнейших коллектива из каждой группы выйдут в полуфинал и квалифицируются на чемпионат мира (U20) 2026 года. Команды, которые займут третью и четвертую позиции, примут участие в плей-офф за пятое-восьмое места. Худшие сборная из каждой пятерки оспорят девятую строчку в итоговой таблице.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

