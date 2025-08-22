Казахстанскому пловцу не хватило 0,2 секунды до медали юниорского чемпионата мира

Один из лидеров юниорской сборной Казахстана по плаванию Максим Сказобцов занял четвертое место на чемпионате мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Турнир проходит в румынском городе Отопене. Сказобцов пробился в финал на дистанции 100 метров баттерфляем.

В решающем заплыве 18-летний казахстанец показал время 52,52 секунды и занял четвертую позицию, остановившись в шаге от пьедестала.

Победу одержал литовец Таюс Юска (51,83). Серебро выиграл бразилец Лусио Флавио де Паула Фильо (52,01), а бронзу забрал британец Дин Фирн (52,33).

На данный момент Сказобцов — единственный представитель Казахстана, пробившийся в финал на нынешнем турнире. При этом София Абубакирова с личным рекордом (26,43) стала девятой в полуфинале на дистанции 50 метров баттерфляем и будет первой запасной на решающий заплыв.

Отметим, что ранее казахстанцы ни разу не попадали на пьедестал юниорского чемпионата мира по плаванию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.