Сборная Казахстана потерпела второе подряд поражение на юниорском чемпионате Азии в Узбекистане

Женская юниорская сборная Казахстана по гандболу потерпела второе подряд поражение на чемпионате Азии 2025 года в Ташкенте, передает корреспондент NUR.KZ.

На соревнованиях в столице Узбекистана прошли очередные матчи предварительного этапа. Сборная Казахстана во втором туре группы В проиграла оба тайма представительницам Южной Кореи и потерпела поражение с итоговым счетом 17:40.

Самой результативной на площадке в составе отечественной команды стала Яна Франковская, забросившая семь мячей.

Казахстанки, проиграв оба стартовых матча, без набранных очков идут на четвертой позиции. Не имеют баллов в активе также команды Ирана и Кыргызстана. Сборные Южной Кореи и Японии набрали по четыре очка и лидируют в этой пятерке.

По итогам кругового турнира по два сильнейших коллектива из каждой группы выйдут в полуфинал и квалифицируются на чемпионат мира (U20) 2026 года. Команды, которые займут третью и четвертую позиции, примут участие в плей-офф за пятое-восьмое места. Худшие сборная из каждой пятерки оспорят девятую строчку в итоговой таблице.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.