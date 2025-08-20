Казахстанские гандболистки с поражения стартовали на юниорском чемпионате Азии в Узбекистане
Опубликовано:
Юниорская женская сборная Казахстана по гандболу (U20) с поражения стартовала на чемпионате Азии 2025 года, который принимает Ташкент, передает корреспондент NUR.KZ.
Среда стала первым соревновательным днем на турнире в столице Узбекистана. Казахстанки в рамках группы В встретились с представительницами Японии.
Отечественная команда проиграла оба тайма и потерпела поражение с итоговым счетом 14:41. Самой результативной в сборной Казахстана стала Кристина Палей, которая отметилась пятью голами. У японок в лидеры по этому показателю выбилась Джурина Кио, забросившая семь мячей.
В другом матче группы В, который прошел в среду, сборная Южной Кореи разгромила представительниц Кыргызстана со счетом 69:5. Также в этой группе выступает команда Ирана.
По итогам кругового турнира два сильнейших коллектива из пятерки выйдут в полуфинал и квалифицируются на чемпионат мира (U20) 2026 года. Команды, которые займут третью и четвертую позиции, примут участие в плей-офф за пятое-восьмое места. Худшая сборная из пятерки оспорит девятую строчку в итоговой таблице.
Добавим, что в группе А, помимо хозяек турнира из Узбекистана, выступают Китай, Гонконг, Индия и Китайский Тайбэй.
