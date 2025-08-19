Казахстанский стрелок остановился в шаге от медали на чемпионате Азии в Шымкенте

На чемпионате Азии по спортивной стрельбе, который проходит в Шымкенте, прошел первый соревновательный день, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Представитель национальной сборной Казахстана по пулевой стрельбе Валерий Рахимжан на домашнем турнире занял четвертое место.

Стрелок дошел до финала в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Он показал результат - 195,1 балла.

Первым стал китайский спортсмен Кай Ху. Следом финишировал Су-хен Хон из Южной Кореи. Иранец Амир Джохариху замкнул тройку лучших.

Отметим, континентальное первенство пройдет до 30 августа. Более 800 спортсменов из 27 стран будут соревноваться в дисциплинах "пистолет", "винтовка", "движущаяся мишень", "стендовая стрельба", "трап", "скит" и "скит-микс". В рамках чемпионата будет разыграно свыше 700 медалей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.