Казахстанский стрелок остановился в шаге от медали на чемпионате Азии в Шымкенте
Опубликовано:
На чемпионате Азии по спортивной стрельбе, который проходит в Шымкенте, прошел первый соревновательный день, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Представитель национальной сборной Казахстана по пулевой стрельбе Валерий Рахимжан на домашнем турнире занял четвертое место.
Стрелок дошел до финала в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Он показал результат - 195,1 балла.
Первым стал китайский спортсмен Кай Ху. Следом финишировал Су-хен Хон из Южной Кореи. Иранец Амир Джохариху замкнул тройку лучших.
Отметим, континентальное первенство пройдет до 30 августа. Более 800 спортсменов из 27 стран будут соревноваться в дисциплинах "пистолет", "винтовка", "движущаяся мишень", "стендовая стрельба", "трап", "скит" и "скит-микс". В рамках чемпионата будет разыграно свыше 700 медалей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2276718-kazahstanskiy-strelok-ostanovilsya-v-shage-ot-medali-na-chempionate-azii-v-shymkente/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах