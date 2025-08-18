Сборная Казахстана отметилась еще двумя медалями на чемпионате Азии по гребному слалому
В китайском Сяси завершился чемпионат Азии 2025 года по гребному слалому. Казахстанцы еще дважды поднялись на пьедестал, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
В заключительный день соревнований отечественные спортсмены отличились в дисциплине "байдарка-кросс".
У мужчин Александр Коробов показал второй результат и стал серебряным призером. У женщин Екатерина Таранцева поднялась на третью ступень пьедестала и забрала бронзу.
Таким образом, сборная Казахстана завершила чемпионат Азии 2025 года по гребному слалому с пятью медалями. Ранее Таранцева была второй в соревнованиях на байдарке-одиночке. Александр Куликов и Анастасия Ананьева выиграли по бронзе в каноэ-одиночке.
Всего в индивидуальных и командных дисциплинах Казахстан на минувшем турнире представили девять спортсменов.
