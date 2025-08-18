Едыге Касымбек принес сборной Казахстана первое золото молодежного чемпионата мира по борьбе
Опубликовано:
Представитель вольной борьбы Едыге Касымбек принес сборной Казахстана первое золото на молодежном чемпионате мира (U20) 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
В понедельник на турнире, который принимает болгарский город Самоков, были разыграны первые комплекты медалей.
Касымбек одержал три победы и дошел до финала в весовой категории до 125 килограммов. В решающей схватке он оказался сильнее иранца Абольфазла Мохаммада Нежада со счетом 4:1.
Таким образом, 18-летний спортсмен позволил сборной Казахстана войти в топ-3 общего зачета после первого медального дня.
При этом национальная команда в понедельник отметилась еще двумя наградами. Бронзовыми призерами молодежного чемпионата мира стали казахстанцы Досжан Кульгайып (до 74 кг) и Самир Дурсунов (до 97 кг).
Турнир в Самокове продлится до 24 августа включительно. В дальнейшем выступления начнут представительницы женской борьбы, а также борцы греко-римского стиля.
