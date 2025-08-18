Едыге Касымбек принес сборной Казахстана первое золото молодежного чемпионата мира по борьбе

Представитель вольной борьбы Едыге Касымбек принес сборной Казахстана первое золото на молодежном чемпионате мира (U20) 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В понедельник на турнире, который принимает болгарский город Самоков, были разыграны первые комплекты медалей.

Касымбек одержал три победы и дошел до финала в весовой категории до 125 килограммов. В решающей схватке он оказался сильнее иранца Абольфазла Мохаммада Нежада со счетом 4:1.

Таким образом, 18-летний спортсмен позволил сборной Казахстана войти в топ-3 общего зачета после первого медального дня.

При этом национальная команда в понедельник отметилась еще двумя наградами. Бронзовыми призерами молодежного чемпионата мира стали казахстанцы Досжан Кульгайып (до 74 кг) и Самир Дурсунов (до 97 кг).

Турнир в Самокове продлится до 24 августа включительно. В дальнейшем выступления начнут представительницы женской борьбы, а также борцы греко-римского стиля.

