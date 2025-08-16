Казахстанские спортсмены дважды поднялись на пьедестал чемпионата Азии по гребному слалому

В китайском городе Сяси продолжается континентальное первенство по гребному слалому, в очередной соревновательный день сборная Казахстана завоевала две медали, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В очередной соревновательный день чемпионата Азии по гребному слалому сборная Казахстана завоевала две бронзовые медали.

На третью ступень пьедестала поднялся представитель отечественной команды Александр Куликов в дисциплине каноэ-одиночка. В аналогичной программе бронзовым призером соревнований от женской сборной страны стала Анастасия Ананьева.

Таким образом, в активе казахстанской команды уже три медали на текущем азиатского первенстве.

Ранее отличилась Екатерина Таранцева (байдарка-одиночка), показав второй результат.

Всего на трассы чемпионата Азии выйдут девять казахстанцев, которые выступят в индивидуальной и командной дисциплине.

Отметим, что континентальное первенство в китайском городе Сяси, которое проходит на реке Цюшуй, продлится до 17 августа.

