Казахстанские спортсмены дважды поднялись на пьедестал чемпионата Азии по гребному слалому
В китайском городе Сяси продолжается континентальное первенство по гребному слалому, в очередной соревновательный день сборная Казахстана завоевала две медали, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
В очередной соревновательный день чемпионата Азии по гребному слалому сборная Казахстана завоевала две бронзовые медали.
На третью ступень пьедестала поднялся представитель отечественной команды Александр Куликов в дисциплине каноэ-одиночка. В аналогичной программе бронзовым призером соревнований от женской сборной страны стала Анастасия Ананьева.
Таким образом, в активе казахстанской команды уже три медали на текущем азиатского первенстве.
Ранее отличилась Екатерина Таранцева (байдарка-одиночка), показав второй результат.
Всего на трассы чемпионата Азии выйдут девять казахстанцев, которые выступят в индивидуальной и командной дисциплине.
Отметим, что континентальное первенство в китайском городе Сяси, которое проходит на реке Цюшуй, продлится до 17 августа.
