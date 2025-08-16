Казахстанские юниоры выиграли 69 медалей на международном турнире по таеквондо в Астане

Юниорская сборная Казахстана по таеквондо завоевала 69 медалей разного достоинства на международном турнире Kazakhstan Open в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на релиз федерации.

В столичном дворце единоборств "Жекпе-жек" имени Жаксылыка Ушкемпирова состоялся второй соревновательный день международного рейтингового турнира Kazakhstan Open 2025 по таеквондо, в котором за медали боролись сильнейшие юниоры из разных стран мира.

Молодые спортсмены показали высокий уровень подготовки, зрелищные поединки и стремление к победе, разыграв награды в 20 весовых категориях.

По итогам второго дня соревнований в общекомандном зачете первое место заняла команда Казахстана, завоевав 19 золотых, 16 серебряных и 34 бронзовых медалей. Второе место досталось команде США, на третьем месте расположилась сборная Саудовской Аравии.

Ранее национальная сборная Казахстана отметилась 10 золотыми медалями в первый соревновательный день турнира.

