Сборная Казахстана завоевала медаль на чемпионате Азии по гребному слалому
Опубликовано:
В китайском городе Сиаси стартовал чемпионат Азии по гребному слалому, на котором сборная Казахстана отметилась первой завоеванной медалью, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
В первый соревновательный день сборная Казахстана смогла завоевать серебряную медаль.
В женском турнире в состязаниях в гребле на байдарке-одиночке представительница отечественной команды Екатерина Таранцева заняла второе место. Казахстанка показала результат 104,82 и стала серебряным призером азиатского первенства. Это первая медаль для казахстанской команды на текущем турнире.
Всего на трассы чемпионата Азии выйдут девять казахстанцев, которые выступят в индивидуальной и командной дисциплине.
Отметим, что континентальное первенство в китайском городе Сиаси, которое проходит на реке Цюшуй, продлится до 17 августа.
