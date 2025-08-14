Сборная Казахстана завоевала медаль на чемпионате Азии по гребному слалому

В китайском городе Сиаси стартовал чемпионат Азии по гребному слалому, на котором сборная Казахстана отметилась первой завоеванной медалью, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В первый соревновательный день сборная Казахстана смогла завоевать серебряную медаль.

В женском турнире в состязаниях в гребле на байдарке-одиночке представительница отечественной команды Екатерина Таранцева заняла второе место. Казахстанка показала результат 104,82 и стала серебряным призером азиатского первенства. Это первая медаль для казахстанской команды на текущем турнире.

Всего на трассы чемпионата Азии выйдут девять казахстанцев, которые выступят в индивидуальной и командной дисциплине.

Отметим, что континентальное первенство в китайском городе Сиаси, которое проходит на реке Цюшуй, продлится до 17 августа.

