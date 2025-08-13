"Кайрат" объявил имя нового главного тренера

Бразилец Даниэл Жуниор стал новым главным тренером казахстанского футзального клуба "Кайрат", передает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление алматинцев.

45-летний специалист сменил на этом посту испанца Марлона Веласка, об уходе которого было объявлено в июне. Подробности контракта с Жуниором официально не разглашаются.

"Добро пожаловать, Даниэл! Желаем ярких побед и больших достижений на новом этапе", — говорится в сообщении "Кайрата".

Предыдущим местом работы Жуниора был бразильский "Кампо Мурао". Также он возглавлял еще несколько команд на родине и выиграл ряд трофеев. Кроме того, специалист приводил юношеские сборные Бразилии (U17 и U18) к победам на чемпионатах Южной Америки.

Официальный дебют Жуниора запланирован на матч за Суперкубок Казахстана. "Кайрат" оспорит трофей с "Семеем" 23 августа в Уральске.

