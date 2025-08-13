"Кайрат" объявил имя нового главного тренера
Опубликовано:
Бразилец Даниэл Жуниор стал новым главным тренером казахстанского футзального клуба "Кайрат", передает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление алматинцев.
45-летний специалист сменил на этом посту испанца Марлона Веласка, об уходе которого было объявлено в июне. Подробности контракта с Жуниором официально не разглашаются.
"Добро пожаловать, Даниэл! Желаем ярких побед и больших достижений на новом этапе", — говорится в сообщении "Кайрата".
Предыдущим местом работы Жуниора был бразильский "Кампо Мурао". Также он возглавлял еще несколько команд на родине и выиграл ряд трофеев. Кроме того, специалист приводил юношеские сборные Бразилии (U17 и U18) к победам на чемпионатах Южной Америки.
Официальный дебют Жуниора запланирован на матч за Суперкубок Казахстана. "Кайрат" оспорит трофей с "Семеем" 23 августа в Уральске.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2274987-kayrat-obyavil-imya-novogo-glavnogo-trenera/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах