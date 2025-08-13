Баскетбольная "Астана" начнет выступление в новой международной лиге: известны подробности

Столичный баскетбольный клуб "Астана" выступит в регулярном чемпионате Западно-Азиатской Супер лиги (FIBA West Asia Super League), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

"Астана" сыграет в новом сезоне в баскетбольном турнире, организованном FIBA Asia и объединяющем команды из Западной Азии, стран Персидского залива, Индии и Казахстана. Соревнования проходят в двух субзонах: Gulf League и West Asia League. По итогам жеребьёвки "Астана" выступит в West Asia League. Состав участников и календарь игр будут объявлены дополнительно.

Параллельно столичный клуб продолжит выступления в Национальной лиге Казахстана, в которой в прошлом сезоне завоевал золотые медали.

Молодежная команда "Астана-Жастар" в сезоне 2025/26 дебютирует в Единой молодежной Лиге ВТБ. В чемпионате примут участие 14 команд, включая две зарубежные. "Астана-Жастар" проведет 52 матча регулярного сезона, из которых 26 — на домашней арене Республиканского велотрека "Сарыарка".

Кроме того, обе команды клуба — основная и молодежная — примут участие в Кубке Казахстана 2025, который состоится с 15 по 20 сентября в городе Атырау. Действующим обладателем этого трофея является "Астана".

