Софья Самоделкина успешно открыла новый сезон в сборной Казахстана на турнире в США

Лидер женской сборной Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина начала выступление на международном турнире Cranberry Cup в США, передает корреспондент NUR.KZ.

18-летняя спортсменка в субботу представила короткую программу. Самоделкина чисто выполнила двойной аксель и тройной лутц и допустила ошибку (недокрут в четверть) на каскаде из тройных флипа и тулупа.

За свой прокат казахстанская фигуристка получила 65,80 балла. По итогам короткой программы она заняла второе место, уступив только американке Изабо Левито (70,69). Тройку промежуточных лидеров замкнула Джиа Шин из Южной Кореи (62,12).

В воскресенье, 10 августа, фигуристки представят произвольные программы. После вторых выступлений сформируется итоговая турнирная таблица.

Самоделкина — единственная представительница Казахстана на турнире, который проходит в Бостоне. Это первый старт спортсменки в новом сезоне.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.