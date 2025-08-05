Казахстанские борцы выиграли 11 медалей на юношеском чемпионате мира

В Афинах завершился юношеский чемпионат мира по видам борьбы для спортсменов не старше 17 лет. Сборная Казахстана вошла в топ-6, передает корреспондент NUR.KZ.

На соревнованиях в столице Греции разыгрывались медали в греко-римской, вольной и женской борьбе. Представители Казахстана забрали 11 наград.

Среди "классиков" Жанажол Куанышбек стал победителем в весовой категории до 45 кг. Серебро выиграли Нурдаулет Кумарулы (до 48 кг) и Нурали Аскар (до 55 кг), а бронзу взяли Шамиль Досбол (до 65 кг) и Марлен Мейирбекулы (до 71 кг).

Женская сборная также отметилась одной наградой высшей пробы — золото забрала Мадхия Усманова (до 57 кг). Бронзовыми медалистками стали Инжу Баккожа (до 40 кг) и Шахизада Даулетжан (до 69 кг).

Наконец, казахстанские "вольники" принесли три бронзовые награды. На пьедестал поднялись Данаель Абдыкасым (до 51 кг), Бекасыл Асамбек (до 60 кг) и Динмухамед Касымбек (до 80 кг).

В итоговом командном зачете сборная Казахстана заняла шестое место, а по общему числу медалей отечественные борцы показали четвертый результат. Сильнейшей на чемпионате мира оказалась сборная США (шесть золотых, две серебряных и девять бронзовых наград).

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