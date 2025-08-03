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      Очередной мировой рекорд в плавании установили в последний день ЧМ-2025

      Опубликовано:

      Американские пловчихи Гретхен Уолш, Торри Хаске, Реган Смит и Кейт Дуглас (слева направо)
      Гретхен Уолш, Торри Хаске, Реган Смит и Кейт Дуглас (слева направо). Фото: Quinn Rooney/Getty Images

      В Сингапуре завершился чемпионат мира 2025 года по водным видам спорта. Еще один мировой рекорд был установлен в плавании, передает корреспондент NUR.KZ.

      Соревновательную программу закрыла женская комбинированная эстафета 4х100 метров. Победу одержала сборная США в составе Реган Смит, Кейт Дуглас, Гретхен Уолш и Торри Хаске. Американки показали результат 3 минуты 49,34 секунды, что стало новым мировым рекордом. Представительницы США получили дополнительную премию в размере 30 тысяч долларов (около 16 миллионов тенге по нынешнему курсу).

      Это третье лучшее достижении в истории, установленное на минувшем турнире. Ранее мировыми рекордами отметились француз Леон Маршан на дистанции 200 метров комплексным плаванием и сборная США в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем.

      Также в воскресенье было установлено несколько рекордов чемпионатов мира. В мужской комбинированной эстафете 4х100 метров такое достижение покорилось российской команде, выступавшей в нейтральном статусе. В финале Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев показали результат 3 минуты 26,93 секунды, что также стало новым рекордом Европы.

      Канадка Саммер Макинтош установила рекорд чемпионатов мира на дистанции 400 метров комплексным плаванием — 4 минуты 25,78 секунды. Россиянин Климент Колесников добился такого достижения на 50-метровке на спине — 23,68 секунды.

      Напомним, сборная Казахстана завершила чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года без медалей.

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