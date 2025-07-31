Стало официально известно, где продолжит карьеру руководитель гоночной команды "Феррари"

Самая титулованная команда "Формулы-1" "Феррари" объявила о продлении контракта с французским специалистом Фредериком Вассером, передает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление Скудерии.

Ранее в СМИ стала циркулировать информация, что нынешний руководитель "Феррари" может покинуть свой пост, а также о том, что главы Скудерии рассматривают на эту должность британца Кристиана Хорнера.

Слухи появились на фоне отставки Хорнера с поста директора другого гоночного коллектива - "Ред Булл".

После этого в "Феррари" сделали официальное заявление о продлении контракта с Вассером на продолжительный срок.

"Феррари" официально заявляет, что достигло соглашения о долгосрочном контракте с Фредом Вассером, который продолжит руководить командой в "Формуле-1". Он заложил прочный фундамент и поможет команде вернуться на вершины чемпионата", - говорится в заявлении.

Отметим, француз возглавил Скудерию в 2023 году. На данный момент итальянская команда занимает второе место в Кубке Конструкторов "Формулы-1", уступая лидерство "Макларену".

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