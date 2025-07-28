Стало известно место сборной Казахстана в медальном зачете по итогам Универсиады-2025

В Рейн-Рурской области Германии завершились Всемирные летние студенческие игры 2025 года, в которых принимала участие казахстанская команда, передает NUR.KZ.

В Германии завершилась XXXII Всемирная летняя Универсиада. Торжественная церемония закрытия прошла в Дуйсбурге — одном из городов, принимавших соревнования.

Казахстанская сборная завершила выступление с 11 медалями — одна золотая, которую принес таеквондист Самирхон Абабакиров, и десять бронзовых. В итоговом зачёте среди стран, завоевавших награды, отечественная команда заняла 37 место из 58.

Игры проходили с 16 по 27 июля в Рейнско-Рурском регионе. Турниры по 18 видам спорта проводились сразу в нескольких городах: Дуйсбурге, Бохуме, Эссене, Хагене, Мюльхайме, а также в Берлине.

В Универсиаде под эгидой Международной федерации университетского спорта (FISU) приняли участие около 8,5 тысяч спортсменов из 160 стран. Казахстан на играх представляли 62 студента-спортсмена.

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