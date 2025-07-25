Казахстанский дзюдоист остановился в шаге от медали на Grand Slam в Монголии

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Бауыржан Нарбаев провел схватку за бронзовую медаль турнира категории Grand Slam в Монголии, передает корреспондент NUR.KZ.

В столице Монголии Улан-Баторе стартовал турнир по дзюдо категории "Большого шлема". В первый соревновательный день сборная Казахстана осталась без медали.

От мужской команды Казахстана в весовой категории до 66 килограммов за бронзовую медаль состязаний боролся Бауыржан Нарбаев. Его соперником был местный спортсмен Баттогтох Эрхембаяр. Поединок завершился победой монгольского дзюдоиста. Таким образом, Нарбаев занял итоговое пятое место.

Что касается выступлений других казахстанцев в этот день. Дальше первого круга не пробились Ержан Еренкаипов в весе до 66 килограммов, а также Талгат Орынбасар и Нурадил Альжан в категории до 60 килограммов.

От женской сборной Казахстана Толганай Абеуова в дивизионе до 52 килограммов дошла до утешительного раунда, где уступила японке Юйхон Яо.

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